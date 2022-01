Valfabbrica: evade per la seconda volta dagli arresti domiciliari

Un uomo di Valfabbrica, sottoposto agli arresti domiciliari, si è allontanato di casa e non per la prima volta. Infatti già due mesi fa i Carabinieri di Valfabbrica lo avevano trovato alla guida della sua macchina mentre rientrava in paese. Nella giornata di ieri i militari lo hanno denunciato nuovamente per evasione, non trovandolo in casa durante un controllo. Le verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo si era allontanato dal Comune senza averne l’autorizzazione.

Ora nei suoi confronti è stata avanzata comunicazione alla Magistratura per le valutazioni del caso, in relazione alla misura cautelare a cui si trova sottoposto e per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.