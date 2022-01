Covid, in Umbria continua la discesa. Gualdo Tadino in controtendenza: 76 casi in un giorno

In Umbria prosegue la diminuzione degli attualmente positivi al coronavirus. Un trend iniziato da qualche giorno e che oggi ha fatto segnare 289 umbri in meno rispetto a ieri alle prese con il virus: ad oggi sono 24.610.

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.384 i nuovi positivi a fronte di 2.665 guariti, emersi a fronte di 3.345 tamponi molecolari e 18.120 test antigenici. Stabile il numero dei ricoverati in ospedale con 201 persone nei reparti ordinari (2 in più rispetto a ieri) e 7 (1 in meno) in terapia intensiva.

Purtroppo si sono verificati altri 8 decessi di persone positive al Covid, tra cui una di Gualdo Tadino, che sale così complessivamente a 24 vittime dall’inizio della pandemia.

Gualdo Tadino è in controtendenza rispetto all’andamento regionale. Negli ultimi giorni sono stati di più i nuovi casi rispetto alle guarigioni e i dati di oggi riportano un boom di nuove positività: ben 76. Di meno i guariti (36), con gli attualmente positivi che tornano nuovamente sopra 400, attestandosi a 425. 6 i gualdesi ricoverati in ospedale, di cui nessuno in terapia intensiva.

Anche Gubbio ha avuto molti nuovi casi (110), quasi pareggiati però dalle guarigioni (108) che portano a 900 gli eugubini ad oggi positivi.

La Regione Umbria intanto prosegue la pianificazione delle vaccinazioni anti-Covid rendendo disponibili per il mese di febbraio, in tutti i punti vaccinali territoriali, 195.000 dosi per le somministrazioni ai cittadini con età superiore ai 12 anni e 15.500 per le vaccinazioni pediatriche.

Sarà possibile prenotarsi dal pomeriggio di mercoledì 26 gennaio mediante il portale regionale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ , in farmacia e con l’App SanitApp.

Al fine di garantire la massima adesione alla campagna vaccinale, si ricorda che è possibile effettuare la vaccinazione anche nelle farmacie aderenti e rivolgendosi al proprio medico curante.

Si raccomanda a coloro che hanno effettuato la prenotazione e sono impossibilitati a rispettarla, di cancellare l’appuntamento per liberare un posto utile agli altri cittadini, seguendo le istruzioni contenute al seguente link: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/disdire-spostare-prenotazione.