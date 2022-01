Eugubino-gualdese, cresciute nel 2021 le contestazioni dei carabinieri per guida in stato di alterazione

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno svolto mirati servizi a largo raggio volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio eugubino-gualdese. In particolare, sono stati effettuati specifici posti di controllo in orario notturno sulle principali arterie stradali a ridosso dei luoghi della “movida”.

Nel corso dei servizi è stata controllata la regolarità della documentazione di bordo di 27 veicoli e dei rispettivi conducenti, per i quali è stata anche verificata l’idoneità psico-fisica alla guida.

L’analisi dei dati dell’anno 2021 relativi alle contestazioni della guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, rispettivamente 34 e 15, ai quali si aggiungono le 3 contestazioni per rifiuto di sottoporsi al test, ha evidenziato un aumento rispetto all’anno precedente, nel quale le specifiche sanzioni erano state complessivamente 37.

Da qui l’attenzione massima da parte dei Carabinieri, presidio di Gubbio, per una mirata attività di natura preventiva, tenuto conto anche conto del fatto che 15 accertamenti sono conseguenti a sinistri stradali avvenuti in orario serale nel fine settimana e 19 hanno riguardato giovani di età inferiore a 30 anni.