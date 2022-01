Il Liceo Scientifico Sportivo di Gubbio vince un finanziamento per il laboratorio di medicina dello sport

Il Liceo Scientifico Sportivo di Gubbio è risultato vincitore di un finanziamento finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’orientamento, a sostegno del legame tra sport, tecnologia e mondo del lavoro, dal titolo “…Un salto nel mondo del lavoro sportivo…”

L’importante finanziamento è di oltre 17.000 euro e sarà destinato in parte alla realizzazione di corsi di formazione per gli studenti ed in parte all’acquisto di macchinari medici digitali di ultima generazione, per portare a completamento il laboratorio di Medicina dello Sport.

Il progetto presentato ha la finalità di avviare un percorso di formazione sui temi della medicina dello sport e della fisioterapia, attraverso incontri con esperti, dedicato agli studenti del triennio del liceo Scientifico Sportivo.

Per la realizzazione del progetto, oltre ai corsi condotti da medici dello sport e fisioterapisti, è previsto l’acquisto di attrezzature mediche digitali che andranno ad integrare il laboratorio di scienze motorie.

“Un progetto al quale abbiamo lavorato con grande attenzione – ha dichiarato soddisfatta la dirigente Maria Marinangeli – dopo aver monitorato anche gli orientamenti in uscita dei nostri studenti che si rivolgono sempre più spesso verso le professioni sanitarie, mediche e paramediche. I corsi che andremo a sostenere con gli specialisti delle professioni sanitarie legate al mondo dello sport e il nuovo ed attrezzato laboratorio di medicina dello sport, saranno così di supporto non solo al curricolo dell’indirizzo, ma anche alla preparazione in uscita dei futuri terapisti: medici, fisioterapisti, podologi, infermieri, specializzati nella sanità sportiva”.