Sigillo, fototrappole contro l’abbandono di rifiuti. Il Comune: “Situazione non più accettabile”

L’amministrazione comunale di Sigillo scende in campo contro la becera abitudine di qualcuno di abbandonare rifiuti nel territorio.

L’esecutivo lancia un forte messaggio: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo pubblico sono vietati. È un reato perseguibile penalmente e in collaborazione con la polizia municipale – grazie anche all’installazione di apposite fototrappole – sta effettuando gli accertamenti per identificare i responsabili.”

A disposizione dei cittadini c’è un apposito servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, pertanto l’amministrazione comunale invita gli utenti a utilizzarlo.

“L’abbandono di rifiuti urbani in aree pubbliche e private non è più accettabile e comporta un danno ambientale e costi aggiuntivi per la gestione del servizio di raccolta con spese che vanno a riversarsi inevitabilmente sul piano della tassa sui rifiuti e di conseguenza a carico dei cittadini”, ricorda l’amministrazione comunale di Sigillo, che intende aumentare gli sforzi fin qui profusi, incrementando ulteriormente la lotta a questo fenomeno.



“I rifiuti ingombranti possono essere ritirati direttamente a domicilio su prenotazione, come fa correttamente e rispettosamente la stragrande maggioranza dei cittadini sigillani, è una questione di civiltà”, conclude la nota del Comune di Sigillo.

L’amministrazione comunale si rivolge a coloro che vengono a conoscenza di un abbandono o di un deposito incontrollato di rifiuti chiedendo di contattare i numeri del Comune di Sigillo: 075 9177422 oppure 075 9178704