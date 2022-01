La casa editrice Diadema presente a “Umbria Letteraria 2022”

Sarà un mese di maggio particolarmente impegnativo per Diadema Edizioni. Subito dopo la partecipazione al Salone del Libro di Torino, infatti, sarà presente con uno proprio spazio espositivo a ʺUmbria Letteraria 2022ʺ, che si svolgerà dal 27 al 29, presso il Complesso ex convento di San Francesco di Amelia (Tr).

La biennale, come sottolineano gli stessi organizzatori ʺè riservata a editori, scrittori, poeti, registi, giovani, pittori, fotografi con l’obiettivo di offrire un ulteriore contributo alla diffusione della cultura italiana e alla valorizzazione dei territori. Tre giorni nella cittadina vincitrice del “Premio città che legge” dedicati all’importanza della divulgazione letteraria e artistica per creare lettori abituali, far conoscere talenti e non solo…ʺ



La manifestazione è inserita nell’ambito de “Il Maggio dei Libri” e “Patto per la lettura”. Diadema porterà, come sempre, tutto il proprio patrimonio editoriale e, nel corso della tre giorni, curerà la presentazione di due dei suoi testi: ʺLa scelta di Destinoʺ di Brunello Castellani e la raccolta di poesie di Isabella Acciari ʺIl soffio della tempestaʺ.

Per chi volesse saperne di più sulla ʺBiennale Umbria Letteraria 2022ʺ può visitare il sito www.associazioneculturaleforma.org

Come per il Salone del Libro, anche in questo caso Diadema vuole ringraziare gli organizzatori di ʺFormaʺ APS per l’attenzione e la disponibilità dimostrata nei confronti del progetto.