A SmartComma di Gualdo Tadino il Wedding Award categoria Fotografia

Tra le aziende più danneggiate dalla pandemia ci sono sicuramente quelle che lavorano nel settore nuziale. Dopo un 2020 praticamente fermo e un 2021 in ripresa, non senza difficoltà, per una ditta di Gualdo Tadino è arrivata la soddisfazione di ricevere un riconoscimento importantissimo: il Wedding Awards. L’azienda è SmartComma, che ha ricevuto il premio nella categoria Fotografia.

I Wedding Awards sono premi assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate e SmartComma, gestito dai giovanissimi Roberta Ruiz de Ballesteros e Nicholas Mancini, è stata una delle aziende più raccomandate dalle coppie sposatesi nel 2021, ottenendo un totale di 17 recensioni nel sito di riferimento, grazie alle quali ha ottenuto il premio.

Le coppie svolgono un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei premi, perché grazie alle loro opinioni e dopo aver usufruito dei servizi o prodotti acquistati per il loro matrimonio, possono decidere chi saranno i vincitori. Proprio per questo motivo, questo premio è molto ambito del settore e apprezzato sia dai professionisti, che lo considerano un riconoscimento al lavoro ben fatto, sia dalle coppie, per le quali rappresenta una garanzia di professionalità ed esperienza nel settore dei matrimoni.