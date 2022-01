Servizio civile universale: il bando prorogato al 10 febbraio

E’ stato prorogato al 10 febbraio e integrato di 8.481 unità il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal programma operativo nazionale – iniziativa occupazione giovani (PON-IOG “garanzia giovani”) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “servizio civile digitale”.

I posti a disposizione nell’intero panorama nazionale e internazionale sono ora 64.686.

In Umbria, grazie all’integrazione dei fondi disponibili che ha consentito l’integrazione, sono disponibili ora 116 progetti complessivi (+10 progetti nell’integrazione del bando), riferibili a 53 (+6) programmi di intervento, per un totale di circa 1.038 operatori volontari (+89) complessivamente richiesti, di cui 842 (+72) nella provincia di Perugia e 196 (+17) nella provincia di Terni.

Per la sperimentazione del “servizio civile digitale” sono riservati 11 progetti afferenti a 9 programmi di intervento per un totale di 22 operatori volontari richiesti.

Tra le posizioni disponibili, 107 (+30) sono riservate ai giovani con minore opportunità, di cui 18 (+1) riservate ai giovani con bassa scolarizzazione, 66 (+29) ai giovani con difficoltà economiche, 6 ai giovani con riconoscimento di disabilità, 3 ai care leavers e 14 riservate ai giovani con temporanea fragilità personale e sociale.

Per 899 (+79) ragazzi sarà anche garantito un percorso di tutoraggio per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Non sono presenti programmi e progetti a valere sulla misura Garanzia Giovani. Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità fissate nel Bando pubblicato in data 13 dicembre 2021.

Alla selezione possono, quindi, partecipare i giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel Paese.

L’elenco dei progetti attivi è consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale (www.politichegiovanili.gov.it) nella sezione dedicata al bando nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia” da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse.

Sul sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando.

Come da prassi, la domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata DOL accessibile tramite SPID (https://domandaonline.serviziocivile.it).

I progetti di Servizio Civile possono avere durata variabile, da 8 a 12 mesi e danno diritto agli operatori volontari che vi partecipano ad un rimborso mensile di 444,30 euro.

I ragazzi interessati possono chiedere ulteriori informazioni agli uffici regionali, presso la Direzione Regionale Salute e Welfare. Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore inviando una e-mail al seguente indirizzo: serviziocivile@regione.umbria.it

“Numeri record per l’Umbria – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche sociali, Luca Coletto – Oltre mille posizioni sono un risultato mai raggiunto, che ben riproduce la congiuntura favorevole dell’aumento dei fondi disponibili e della qualità di lavoro degli enti territoriali, che devono ora impegnarsi nella sfida più complessa: trovare giovani motivati e disposti a impegnarsi per un anno nella realizzazione di uno dei tanti progetti disponibili”.