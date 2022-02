Apparecchiature per il Centro Riabilitazione Cardiologica, l’Anaca ringrazia Fondazione e Comune

Il Presidente dell’A.N.A.CA. di Gualdo Tadino, Carlo Crocetti, ha voluto ringraziare pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino per l’importante donazione e la stima dimostrata nei confronti dell’associazione.

I contributi ricevuti saranno utilizzati per la realizzazione del progetto denominato “In palestra nel post Covid” che prevede l’acquisto di apparecchiature necessarie per lo svolgimento di attività e servizi a favore del Centro di Prevenzione e Riabilitazione Cardiologico di Gualdo Tadino e la successiva donazione alla Usl Umbria1.

La donazione, pertanto, rappresenta, oltre che un gesto di tangibile solidarietà, anche un’azione di sostegno del Centro, in un momento storico particolarmente delicato a causa della pandemia in corso.

“Voglio ringraziare il sindaco della nostra città e l’intero consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la rapidità con cui hanno provveduto alla donazione – ha detto il presidente Carlo Crocetti anche a nome dei pazienti cardiopatici seguiti nel Centro – Per la nostra associazione, la Fondazione e il l’Amministrazione comunale rappresentano da sempre un costante punto di riferimento per le risorse che negli anni hanno destinato all’innovazione strutturale e organizzativa del Centro. E’ un atto di fiducia che acquisisce più valore in un momento come questo di emergenza sanitaria”.