Vaccine day, alle ore 17 somministrate duemila dosi di vaccino

Alle ore 17 di oggi 6 febbraio, nei punti vaccinali dell’Umbria sono state effettuate duemila vaccinazioni tra prime, seconde e terze dosi. Di queste, 419 sono vaccinazioni pediatriche.

A rendere noto il dato ancora parziale visto che alcuni punti vaccinali erano aperti fino alle 19 e quindi ancora è in corso la raccolta dei dati, è l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“A fronte del numero limitato di prenotazioni per la giornata di oggi che non arrivava a 50 richieste – ha detto Coletto – ci riteniamo moderatamente soddisfatti del risultato del vaccine day con accesso libero, organizzato proprio per sensibilizzare i cittadini a vaccinarsi con le terze dosi o ad avviare il ciclo vaccinale”.

L’assessore Coletto ha voluto ancora una volta ricordare che “la vaccinazione rimane il pilastro fondamentale per la protezione individuale e per garantire una ripresa ‘in sicurezza’ della socialità. Le nuove disposizioni emanate dal Governo inoltre – conclude Coletto – permettono a chi ha effettuato la terza dose o avviato il ciclo vaccinale di non fare più la quarantena in caso risultasse contatto stretto di un soggetto positivo”.

POSITIVI SOTTO QUOTA 20.000 – Con 2.661 guariti e 1.359 nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono tornati ad essere meno di 20mila gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Precisamente 19.161, 1.305 meno rispetto a ieri.

Non ci sono state variazioni nei ricoverati in ospedale, 224, mentre ci sono due pazienti in più in terapia intensiva, con i letti occupati che salgono a 8. Purtroppo si sono verificati altri 3 decessi.

