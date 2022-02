Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane brillano nella conoscenza del giapponese

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra si sono cimentati per l’ottenimento delle certificazioni della lingua giapponese e hanno superato brillantemente i test di accertamento della conoscenza della lingua che prevedeva il Livello A1 per gli allievi della 3^ liceo e il livello A2 per i ragazzi del 4^ Liceo.

L’originalità della cultura giapponese, che da sempre affascina l’Occidente, al Liceo di Nocera Umbra si è trasformata negli ultimi due anni in una vera e propria “Giappofilia”. Tutto merito delle lezioni del professor Takeshi dell’Università degli Stranieri di Perugia, che con grande professionalità e carisma, si dedica all’insegnamento della lingua del Sol Levante con un metodo di lavoro ben strutturato che parte dai due sillabari, l’hiragana e il katakana, per passare alla grammatica, senza trascurare l’esposizione orale.

I ragazzi si sono dimostrati subito interessati alla conoscenza di questo sistema di scrittura così complesso e, con grande serietà e determinazione, hanno intrapreso lo studio del giapponese e alcuni studenti sono riusciti a raggiungere livelli di conoscenza e comprensione della lingua davvero sorprendenti.

”Lo studio della lingua giapponese può avvenire per passione, studio e lavoro, ma nella nostra scuola integrare il curricolo dell’Offerta Formativa con la conoscenza di questa lingua rappresenta per gli studenti una grande opportunità per aprire la mente, imparare a ragionare in maniera differente e non precludersi la possibilità di accedere a numerosi sbocchi e opportunità professionali”, sottolinea la professoressa Bargagna, tutor interno del corso di Giapponese.