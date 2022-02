Istituto “Casimiri”, bilancio positivo per le iscrizioni 2022/2023

Le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 si chiudono con un bilancio positivo per l’istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, che ha raggiunto il numero complessivo di 116 iscritti distribuiti nei vari indirizzi liceali, tecnico e professionale.

Si tratta di un incremento di alcuni punti percentuali rispetto all’anno scorso e ciò consentirà di attivare tutti e cinque gli indirizzi presenti nell’istituto scolastico: liceo Scientifico, liceo delle Scienze Applicate, liceo Linguistico, Tecnico Grafica e comunicazione, Professionale per i Servizi sociosanitari.

Le scelte dell’utenza si sono orientate non solo sui percorsi liceali, ma anche sugli indirizzi di attivazione più recente, come il tecnico Grafico e il professionale Socio sanitario, che stanno raccogliendo interesse e consensi tra la popolazione scolastica, seguendo un trend nazionale legato anche al PNRR.