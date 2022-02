L’Avis di Gualdo Tadino mette a concorso 5 tablet per studenti maturandi donatori

Borse di studio consistenti in cinque tablet verranno assegnate ad altrettanti studenti delle scuole medie superiori iscritti all’Avis di Gualdo Tadino che conseguiranno la maturità nell’anno scolastico 2021/22. Le ha messe in concorso la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”.

Potranno beneficiarne esclusivamente gli studenti iscritti all’Avis comunale di Gualdo Tadino che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue intero o di emocomponenti entro il prossimo 3 giugno.

Per rientrare nei tempi è necessario iscriversi entro due mesi dalla scadenza del bando. Il termine ultimo per l’invio è fissato per 3 giugno 2022.

La graduatoria verrà stilata attraverso il voto ottenuto all’esame di Stato in centesimi (l’eventuale lode aggiungerà 5 punti). A parità di punteggio la borsa sarà assegnata allo studente più giovane d’età.

Per partecipare bisognerà inviare via mail la domanda, compilata nell’apposito modulo e disponibile nel sito www.avisgualdotadino.it, all’indirizzo avisgualdotadino@avisumbria.it, oppure presentandosi di persona presso la sede dell’Avis di Gualdo Tadino in via Cesare Battisti.

L’Avis di Gualdo Tadino provvederà a pubblicare la graduatoria qualora il numero di partecipanti sia eccedente agli iscritti. La consegna delle borse di studio avverrà nel corso di un’apposita cerimonia che verrà comunicata a tempo debito.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla sede Avis in via Cesare Battisti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, oppure telefonare allo 075 916172 o 335 7908303, o via email scrivendo ad avisgualdotadino@avisumbria.it