Come contrastare il cyberbullismo, approfondimento al Comprensivo di Gualdo Tadino

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, e per ricordare che nel mondo uno studente su tre è stato vittima di cyberbullismo, la scuola secondaria I grado dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino ha organizzato un incontro con le classi tenuto dalla professoressa Paola Morini, animatore digitale dell’Istituto.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato perché e quando nasce internet, a partire da quando la rete era utilizzata per scopi militari, e si è discusso su come oggi internet non sia più un mezzo, ma uno spazio abitato quotidianamente da miliardi di persone.

L’importanza di un’educazione digitale, la conoscenza di cosa significa essere “cittadini digitali”, avere un’identità digitale, la navigazione in rete che lascia orme digitali, fino al significato di bullismo e cyberbullismo sono stati altri argomenti toccati nel corso della mattinata durante la quale è stato visionato un docufilm riportante la testimonianza di una vittima di cyberbullismo.