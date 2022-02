“Giornata dei calzini spaiati” all’Omnicomprensivo di Nocera Umbra

Il 4 febbraio scorso gli alunni della Scuola Primaria “Dante Alighieri” dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra hanno celebrato la “Giornata dei calzini spaiati”.

Quello che ormai da nove anni si è trasformato in un appuntamento gioioso, che però prende le mosse da una riflessione profonda, è stato accolto con colori ed entusiasmo dagli alunni e dalle loro maestre, che hanno rielaborato la metafora della diversità e dell’unicità, realizzando calzini di carta che, appesi all’esterno della scuola, l’hanno trasformata per un giorno in un arcobaleno di significati.

A sintetizzare lo spirito della manifestazione il motto “Tutti uguali, tutti diversi”, che ci ricorda come, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo da ormai due anni, ognuno si sente solo come un calzino spaiato, ma allo stesso tempo conserva la sua unicità e funzione.

Così come le singole diversità, e in special modo l’autismo, acquisiscono un nuovo valore, quello della ricchezza e della crescita, così ogni singolo calzino, colorato e unico, accostato a tutti gli altri si armonizza e arricchisce con la sua “personalità” il coro di quelli intorno.

“Un’iniziativa nata per diffondere l’amicizia e l’accoglienza. Il messaggio è tanto semplice quanto importante: accogliere la diversità. L’iniziativa intende, perciò, sensibilizzare verso una tematica universale e inclusiva, basata sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’accettazione dell’altro da sé”, ha commentato il dirigente scolastico Leano Garofoletti.