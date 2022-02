Nocera Umbra celebra oggi il suo patrono San Rinaldo

Nocera Umbra in festa oggi per la solennità di San Rinaldo. Questa mattina alle 11,15 il Pontificale presieduto dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, nella cattedrale di Nocera Umbra in onore del Santo Patrono.

Erano presenti alla celebrazione autorità civili e religiose, tra cui sacerdoti e sindaci del territorio, unitamente al consigliere provinciale Moreno Landrini che vi ha preso parte come delegato della presidente Stefania Proietti.

Le celebrazioni legate a San Rinaldo rappresentano per l’intera comunità nocerina un grande momento di devozione e un’occasione di rinnovamento spirituale, in quanto la sua figura è un punto di riferimento inscindibile di fraternità ed unità religiosa e civile.