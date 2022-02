Riqualificazione del Calai, il Pd “apprezza le parole di Morroni” e chiede sinergia tra le istituzioni coinvolte

Il Partito Democratico di Gualdo Tadino esprime “apprezzamento rispetto alle ultime dichiarazioni rilasciate dal Vicepresidente regionale Roberto Morroni, in riferimento alla vicenda Calai ed al piano di investimenti, di circa 6.5 milioni di euro, che sarebbe previsto per l’area in questione.”

Lo riporta una nota dei Dem gualdesi che rilevano come “la necessità di attenzionare la qualità e il futuro dei servizi sociosanitari territoriale è da tempo al centro di una riflessione che ci ha visto, in diverse sedi ed occasioni, esprimere l’urgenza di un ripensamento delle strutture sanitarie locali, parimenti all’esigenza di riconoscere i nuovi bisogni avvertiti dalla nostra comunità.”

“Le parole del Vicepresidente sottoscrivono un impegno, già da tempo auspicato e richiesto, rispetto al futuro dell’ex ospedale Calai – prosegue il Pd – il quale si pone senza dubbio come elemento strategico per potenziare e riqualificare non solo la rete dei servizi sociosanitari, ma l’intero territorio gualdese.”

“Pertanto, la notizia di una svolta fattiva e concreta non può che porci nella condizione di attendere e verificare la piena attuazione dei propositi menzionati, nonché predisporci alla collaborazione, all’apertura e al confronto, come sempre è accaduto rispetto a questioni così importanti. È doveroso ribadire come il Partito Democratico abbia da sempre cercato di unire le varie sensibilità politiche e civiche rispetto al tema in oggetto, così rilevante per la nostra città. In ragione di ciò sottolineiamo e ribadiamo il nostro impegno e ruolo, reiterando la necessità di un’azione sinergica ed efficace tra Regione, ASL ed Amministrazione comunale da avviarsi quanto prima”, conclude il comunicato del Partito Democratico di Gualdo Tadino.