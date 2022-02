Rubano decine di bottiglie in un supermercato di Gualdo Tadino, denunciate tre donne

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino, al termine di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia tre donne ventenni ritenute presunte responsabili del furto di 32 bottiglie di liquore del valore complessivo di 1.150 euro, avvenuto il 20 gennaio scorso presso un supermercato di Gualdo Tadino.

Il modus operandi era sempre lo stesso. Le tre giovani entravano nell’esercizio nel primo pomeriggio, in orario di scarso afflusso, fingendo di fare la spesa. Dopo aver verificato di non essere osservate dai dipendenti o dai clienti, infilavano le bottiglie nelle proprie borse, probabilmente schermate per non far scattare l’allarme alle casse, per poi lasciare il supermercato pagando solo alcuni beni di poco valore.

Il direttore, una volta accortosi della mancanza delle bottiglie dagli scaffali, si è rivolto carabinieri sporgendo denuncia.

I militari della Stazione di Gualdo Tadino hanno immediatamente attivato le indagini, acquisendo le immagini del circuito di videosorveglianza. Visionando i filmati, i militari, oltre a ricostruire la dinamica del furto, sono riusciti a identificare le presunte autrici, che lo stesso giorno erano state fermate in un posto di controllo a bordo del proprio veicolo mentre facevano ingresso in città.

I carabinieri hanno avviato nei loro confronti anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel territorio del comune di Gualdo Tadino.