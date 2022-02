Safer Internet Day 2022, la Polizia Postale ha incontrato gli studenti del “Casimiri”

In occasione del Safer Internet day, gli studenti del primo, secondo e terzo anno del “Casimiri” hanno partecipato ad un incontro con la Polizia di Stato svoltosi in presenza e in modalità on line sui temi del cyberbullismo e della sicurezza in rete.

Il progetto, patrocinato dalla Polizia di Stato e da Unieuro, ha l’intento di sensibilizzare e informare i giovani, gli insegnanti e i genitori a un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia per contrastare ogni forma di distorsione della rete. Si tratta del secondo anno consecutivo dell’iniziativa alla quale hanno preso parte, in diretta streaming, più di quattromila scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti. All’evento #CuoriConnessi, per quanto riguarda la provincia di Perugia ha partecipato l’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino. Per la provincia di Terni gli studenti del Liceo “Renato Donatelli”.

La classe 1^A del Liceo scientifico è stata quindi selezionata per rappresentare l’istituto in questo evento nazionale, insieme ad altre ventisette classi scelte in tutta Italia, che hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con i presenti alla manifestazione. Un’occasione preziosa per riflettere sull’uso consapevole delle tecnologie, anche alla luce delle problematicità dell’iperconnessione aggravatesi durante la pandemia.

Gli agenti della Polizia Postale hanno creato uno spazio di approfondimento sulle tematiche inerenti alla sicurezza in rete e sui vari argomenti trattati nel corso della diretta. I ragazzi, molto incuriositi, hanno partecipato attivamente alla discussione dimostrandosi estremamente interessati ai profili di responsabilità, anche penale, di alcuni comportamenti che, celati dietro un’identità digitale o tenuti nel distacco emotivo della rete, spesso vengono sottovalutati.