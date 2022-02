Riqualificazione Calai, Raponi: “Bene gli investimenti, ma utilizzarli per creare una struttura che rilanci l’economia”

“Ho accolto con entusiasmo la notizia dell’investimento di sei milioni e mezzo di euro destinati ad interventi di miglioramento sismico e riqualificazione dell’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino. Chiedo solo che questi finanziamenti vengano utilizzati nel migliore dei modi e che non ci sia solo un trasferimento di servizi già esistenti nel distretto sanitario”.

Lo afferma il capogruppo comunale di Gualdo Tadino della Lega Alessia Raponi che suggerisce di trasformare l’ex ospedale in una clinica convenzionata con l’Asl. “Sarebbe importante per l’economia gualdese – sostiene – Mi sono sempre battuta per far rinascere questo ospedale, chiuso dalla sinistra nel 2008, e mi sono sempre opposta al suo abbattimento nonostante una perizia della Giunta regionale a guida Marini prevedesse la demolizione di una parte consistente dell’edificio. Una perizia a mio avviso discutibile, dato che dopo il terremoto del 1997 l’ospedale era stato rimesso a posto e ristrutturato secondo le normative antisismiche, insieme ad altri edifici pubblici. Per questo ho chiesto all’assessore regionale alla sanità Luca Coletto di rifare una nuova perizia che avrebbe non confermato, ma contestato la precedente”.

In passato il consigliere Raponi si era anche confrontata con alcuni medici della riabilitazione cardiologica per chiedere all’assessore regionale Coletto il potenziamento del servizio, fiore all’occhiello della realtà gualdese dove gravitano circa mille pazienti all’anno.

Tra le richieste anche l’attivazione di una ambulanza medicalizzata 24 ore su 24 a Gualdo Tadino.