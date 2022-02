Gualdo Tadino, la Super Fibra in arrivo entro i prossimi 18 mesi

È dello scorso 9 febbraio l’incontro tra il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Marco Tini, il PM TIM Erigo Pecci, il coordinatore progettisti TIM Umbria Gianluca Gaggiotti e il City Manager FTTH Giacomo Sotgiu. Tema all’ordine del giorno: la Super Fibra.

TIM ha presentato la fase di progettazione per portare la fibra ottica FTTH (Fiber to the home) a Gualdo Tadino. La progettazione riguarda una infrastruttura a banda larga in grado di coprire tutto il territorio e in particolare le zone attualmente poco servite dalla rete internet veloce.

La rapidità dei collegamenti basati sulla tecnologia FTTH permetterà di raggiungere la velocità di 1 Gbps consentendo così lo sviluppo di servizi ad alte prestazioni e complessità (smart cities, imprese 4.0, 5G, ecc).

SCARICA QUI IL PROGETTO

“Prosegue la proficua collaborazione con Tim – ha detto Massimiliano Presciutti – iniziata nel 2014 grazie alla vittoria nel concorso “Italia Connessa” cha ha permesso di portare la banda larga a Gualdo Tadino. Con questo nuovo progetto entro i prossimi 18 mesi tutto il nostro territorio comunale sarà coperto dalla super fibra di Tim, che sarà così al servizio di cittadini ed imprese. Un traguardo importante e non scontato, che porterà notevoli benefici alla nostra comunità e che permetterà di fare della nostra città un esempio di avanguardia e innovazione nel favorire la transizione digitale verso un modello di sviluppo più sostenibile”.