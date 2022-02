Covid, dalla Regione oltre 2milioni 600mila euro per ristori alle imprese

E’ in pubblicazione per martedì 22 febbraio nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto (ristori) in favore delle imprese umbre particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 appartenenti alle seguenti categorie economiche:

· Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (Tipologia A),

· Imprese esercenti attività nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, organizzazione fiere (Tipologia B),

· Imprese esercenti attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare (Tipologia C),

· Soggetti operanti nel settore dell’informazione locale, stampa quotidiana e periodica, informazione on line.

Imprese esercenti attività di edizione libri (Tipologia D).

· Imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (Tipologia E).

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti destinatari per l’attività dagli stessi esercitata che hanno subìto – nell’anno 2020 – una riduzione del fatturato nella percentuale minima del 15% rispetto all’annualità 2019. Per i destinatari del contributo localizzati nei Comuni del “cratere”, che sono stati interessati dal sisma 2016 e seguenti, gli anni da prendere a riferimento per il calo del fatturato sono quelli del 2020 rispetto al 2015.

La Regione Umbria ha approvato gli interventi di sostegno e la dotazione finanziaria complessivamente stanziata che è pari a 2.633.548,95 euro.

Le risorse sono così ripartite:

Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (Tipologia A): 500.000 euro;

Imprese esercenti attività nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, organizzazione fiere (Tipologia B): 500.000,00 euro;

Imprese esercenti attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare (Tipologia C): 600.000,00 euro;

Soggetti operanti nel settore dell’informazione locale, stampa quotidiana e periodica, informazione on line. Imprese esercenti attività di edizione libri (Tipologia D): 700.000,00 euro;

Imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (Tipologia E): 333.548,95.

La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 10 del 28/02/2022 e fino alle ore 12 del 28/03/2022 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo:

https://serviziinrete.regione.umbria.it/.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.sviluppumbria.it oppure contattare gli uffici di Sviluppumbria di Perugia, e Terni a seguenti numeri:

· sede di Perugia 075/5681280 e 075/5681281;

· sede di Terni 0744/806070 e 0744/806071.

E’ possibile utilizzare anche la mail: infomultimisura@sviluppumbria.it