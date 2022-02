Valfabbrica, evade dai domiciliari e aggredisce un passante. Denunciato dai carabinieri

A Valfabbrica un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è evaso nuovamente dalla propria abitazione.

Stavolta, però, non si è limitato ad allontanarsi dal paese, ma avrebbe anche preso di mira un passante, anch’egli di Valfabbrica, e lo avrebbe aggredito apparentemente senza motivo.

Dopo averlo spintonato e preso a pugni, si è asserragliato di nuovo dentro il suo appartamento.

La vittima si è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Assisi dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per le lesioni subite, dopodiché ha denunciato quanto accadutogli ai carabinieri della locale Stazione.

I militari, che pochi mesi fa avevano già arrestato il presunto reo di questa aggressione per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e che diverse volte sono dovuti intervenire presso la sua abitazione per le continue evasioni e gli atteggiamenti violenti, hanno avviato i dovuti accertamenti e lo hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.