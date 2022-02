Lo studente del “Casimiri” Giacomo Carlotti in tv per parlare di meteo e clima

C’era anche Giacomo Carlotti, studente della 4′ C del Liceo scientifico “Casimiri”, tra gli ospiti del rotocalco “Link”, trasmesso in diretta da TRG nella serata del 16 febbraio, per parlare di meteorologia e clima insieme agli esperti dell’associazione UmbriaMeteo, Pierluigi Gioia e Fabio Pauselli, e al presidente del Consorzio di bonifica umbra, Paolo Montioni.

Nel corso del programma, condotto dalla giornalista Cinzia Tini, si è discusso di climatologia, di siccità e diminuzione delle precipitazioni negli ultimi decenni e delle prospettive future sul tema, anche in relazione alle problematiche del comparto agricolo.

Lo studente del “Casimiri” è intervenuto sulla storia del clima negli ultimi duemila anni, dimostrando notevoli competenze in materia anche relativamente all’uso dei modelli matematici nella previsione del tempo. Giacomo, infatti, nel suo percorso al Liceo scientifico “Casimiri” ha maturato particolari interessi nella storia e nelle discipline scientifiche e immagina già un futuro presso il Centro di previsione europeo di Bologna, dove verrà trasferito il supercomputer che attualmente elabora le previsioni del tempo per il modello europeo ECMWF.