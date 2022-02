Lutto nel mondo del basket, è scomparso Luca Palmerini

Un lutto ha colpito il mondo del basket umbro e anche gualdese. E’ improvvisamente deceduto la scorsa notte Luca Palmerini, 46 anni, già allenatore del Basket Gualdo, del Basket Gubbio e di tante altre squadre della regione. Era al momento alla guida dell’Under 17 del Perugia Basket.

Ne ha dato notizia proprio la società perugina sulla propria pagina Facebook: “Una notizia terribile, sconvolgente, che ci ha gettato nello sconforto più profondo: stanotte, improvvisamente, a causa di un infarto, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti noi Luca Palmerini – scrive il Perugia Basket – Una cosa assurda. Ora Luca guarderà e guiderà dal Cielo la sua bellissima famiglia: la moglie Chiara ed i figlioletti Giacomo ed Emma, i suoi genitori e sua sorella. E da Lassù continuerà ad ispirare le gesta della sua squadra Under 17, di cui era orgogliosissimo. Un abbraccio infinitamente grande da parte di tutti noi, con gli occhi rossi di lacrime per questa che, purtroppo, è una tragedia immane”.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dal Basket Gualdo: “Una notizia terribile che non avremmo mai voluto sentire e dirvi. Ciao Luca, ci stringiamo al dolore dei tuoi familiari, ci lascia una persona splendida, tutta Gualdo ti ha ammirato per l’uomo che sei stato.”

Luca Palmerini ha allenato il Basket Gualdo per la seconda parte della stagione 2017/18 (era stato ingaggiato per sostituire Marco Guerrieri) e nella successiva. Il coach di Ponte San Giovanni dal 2007 al 2011 era stato alla guida del Gubbio conquistando la vittoria in serie C2.

Domani mattina sarà aperta la camera ardente presso l’impresa funebre Passeri a San Sisto. Mercoledì alle ore 16,30 avrà luogo il funerale presso la Chieda di San Biagio della Valle.