Oggi l’ultimo saluto ad Alessandro

Oggi pomeriggio, presso la chiesa del cimitero di Gualdo Tadino, è stato dato l’ultimo saluto ad Alessandro Chiacchierini, il ragazzo di 22 anni scomparso domenica scorsa a causa di un male incurabile che lo aveva colpito da alcuni anni al quale negli ultimi giorni si era aggiunto anche il Covid-19.

Molto conosciuto a Gualdo Tadino e a Nocera Umbra, era particolarmente attivo nel mondo dell’associazionismo.

Moltissimi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. Grande dolore è stato espresso da tutto il mondo dei Giochi de le Porte. Particolarmente toccante il messaggio della sua Porta, San Donato: “Ogni parola sarebbe fuori luogo …Possiamo solo dire che in Cielo avevano bisogno di un Angelo … di un Angelo così tenace .. passionale .. amorevole! Che come pochi uomini ha saputo affrontare la vita come l’hai fatto tu. Ciao Ale.. Come quel giorno sulla linea di partenza hai condotto la nostra Porta alla vittoria ora vai e veglia su di noi da lassù con il tuo sguardo dolce .Con il dolore nel cuore ma con il tuo ricordo vivo per sempre … per tutto quello ci hai dato! Vogliamo dirti ancora Grazie”