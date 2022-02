Piano parcheggi del centro storico, interrogazione di Forza Italia, Lega e Cappelletti Sindaco

Continua a far discutere il piano parcheggi nel centro storico di Gualdo Tadino, ancora da varare ufficialmente.

A far sentire la propria voce sulla questione sono i gruppi consiliari di Forza Italia, Lega e Cappelletti Sindaco che hanno presentato un’interrogazione “per avere delucidazioni in merito a chi ha redatto il piano parcheggi e conoscere la sostenibilità economica dello stesso” e per conoscere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a mettere a pagamento tutti i parcheggi del centro e delle zone limitrofe.

Secondo i firmatari dell’atto, le strisce blu arrecheranno un grave danno alle attività economiche presenti (“che – scrivono – da troppi anni lottano da soli e inascoltati, creando iniziative anche in proprio, pur di portare nuovamente persone in centro”) e agli stessi residenti.

Forza Italia, Lega e Cappelletti Sindaco evidenziano che il centro storico di Gualdo Tadino “versa sempre più, in condizioni critiche dal punto di vista economico, sociale, di spopolamento da parte di residenti e di chiusure di attività commerciali” e fanno sapere di essere venuti a conoscenza di questa decisione della Giunta comunale solo attraverso articoli di stampa e post sui social, così come di una riunione informale tra la Giunta e i commercianti del centro storico “di cui i consiglieri ad oggi non hanno nessuna informazione riguardo all’esito”.

I consiglieri di opposizione ricordano anche che l’apposita Commissione non ha visionato alcun progetto e che ha soltanto saputo dal sindaco che “il piano era ormai definito”.

In questi ultimi giorni, in maniera del tutto autonoma, l’Amministrazione comunale ha deciso di consentire la sosta delle auto per un’ora (per tutti, compresi i residenti) presso il parcheggio multipiano di Piazza Mazzini – scrivono Viventi, Minelli, Fioriti e Cappelletti – e di estendere sempre ad un’ora la sosta in tutto il centro storico e aree limitrofe causando malcontenti sia da parte degli operatori economici che dei residenti, in quanto non avvertiti.” Inoltre “sembrerebbe esserci – proseguono – una proposta di un privato cittadino pervenuta in Comune per quanto riguarda una proposta di gestione dei parcheggi ed è apparsa in questi giorni sui social, una raccolta firme tra chi possiede un’attività in centro storico, promossa sempre da un privato cittadino, contrari al piano parcheggi a pagamento.”