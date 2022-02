Controlli dei carabinieri, segnalato un gualdese per possesso di hashish

Nella serata trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio atto alla prevenzione della microcriminalità e, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con posti di controllo attuati sulle principali vie di accesso ai centri urbani della giurisdizione.

In totale sono stati controllati 26 veicoli e 44 persone.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Sigillo hanno proceduto al controllo di un’autovettura che percorreva la SS3 Flaminia in direzione Scheggia. A bordo tre giovani di Gualdo Tadino che sono apparsi subito in difficoltà di fronte alla richiesta di chiarimenti sulla presenza in quel luogo. I militari dell’Arma hanno quindi deciso di approfondire l’accertamento effettuando una perquisizione personale e del veicolo, dalla quale sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish che uno dei passeggeri aveva occultato all’interno di una tasca del giubbotto. Per il 30enne è scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia.

Numerosi anche i servizi preventivi svolti su tutto il territorio della Compagnia con il compito di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Nell’ultimo fine settimana sono stati controllati 101 veicoli, dei quali è stata verificata la regolarità della documentazione di bordo. Tre quelli per i quali è stata accertata la revisione scaduta e per i quali i proprietari sono stati sanzionati con una contravvenzione di 179 euro e l’annotazione sulla carta di circolazione. I controlli sono stati estesi ai conducenti, sottoposti anche ad accertamenti per valutare l’idoneità psico-fisica alla guida.

In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, nel corso di controlli effettuati nell’eugubino, hanno sanzionato 2 conducenti, un 58enne e un 36enne, che si sono posti alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita. Per entrambi è scattata la contravvenzione di 543 euro e la sospensione della patente per 3 mesi.

Nella rete dei controlli è finito anche un 47enne del luogo, fermato alla guida della propria autovettura mentre percorreva la SS219 all’interno della frazione di Mocaiana. L’uomo ha riferito ai militari di essere senza patente al seguito, ma questi hanno approfondito gli accertamenti verificando che, invece, aveva la patente revocata da oltre sei mesi ed è quindi stato sanzionato con la contravvenzione pari a 5.000 euro.