Le aule di musica di Nocera e Valtopina intitolate al professor Francesco Cicognola

Le scuole Secondarie di primo grado di Nocera Umbra e Valtopina hanno voluto ricordare, con grande affetto e partecipazione, il professor Francesco Cicognola, docente di Educazione musicale nei due plessi, venuto improvvisamente a mancare nei primi giorni del 2022.

Gli alunni hanno voluto testimoniare, in maniera tangibile, il ricordo di un professore amato, sempre disponibile e particolarmente vicino agli studenti e alle loro problematiche ed esigenze di crescita e di conoscenza. Francesco Cicognola era particolarmente conosciuto sia per la sua attività di musicista, in particolar modo con l’orchestra degli Harem, che come allenatore nella scuola calcio del Fontanelle.

Sabato mattina, alla presenza del personale docente e non docente, della dirigenza e degli alunni, a Nocera Umbra e Valtopina sono state intitolate le aule di musica al professor Cicognola, con l’apposizione di due targhe a suo ricordo.

L’iniziativa, principalmente voluta dai ragazzi, si è svolta nella ricorrenza del compleanno del Prof per ricordarne, per sempre, l’umanità, la gentilezza e la professionalità.