Coronavirus, tendenza in diminuzione della curva epidemica

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Dal report settimanale, elaborato dal Nucleo epidemiologico, emerge che l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 21 febbraio è pari a 694. L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni si attesta ad un valore di 0,83.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in leggera diminuzione per tutte le classi d’età. L’incidenza più elevata è riscontrata nella classe d’età 6-10 anni mentre l’incidenza più bassa è registrata nella classe d’età 80-84 anni.

Tutti i Distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti.

Rispetto alla settimana precedente si osserva una leggera diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale (al 21 febbraio 172 ricoveri di cui 8 in terapia intensiva), mentre si registrano nella settimana 14-20 febbraio 25 decessi.

Sul versante delle certificazioni per l’esenzione dalla vaccinazione, a partire dal 28 febbraio non avrà validità la certificazione cartacea, ma quella digitale registrata nella piattaforma nazionale.

I cittadini interessati all’emissione del green pass online, all’incirca un migliaio in tutta l’Umbria, potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.