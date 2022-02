Guasto alla centrale termica della piscina comunale, martedì verifica per la riapertura

La piscina comunale di Gualdo Tadino è chiusa da diversi giorni causa di un guasto alla centrale termica.

L’argomento è stato affrontato dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti nelle comunicazioni al consiglio comunale svoltosi oggi pomeriggio.

“La piscina comunale è chiusa da quasi tre settimane, a dire del gestore a causa di un guasto importante all’impianto di riscaldamento. Perchè ‘a dire del gestore?’ – ha commentato il primo cittadino – Perchè questo impianto ha solo quattro anni di vita, ed è stato un investimento che il Comune ha fatto per sostituire il vecchio. Quindi questo tipo di rottura è sicuramente anomala rispetto alla vita dell’impianto medesimo. Perciò bisogna risalire alle cause. Prima che si verificasse il guasto ci eravamo confrontati con il gestore rispetto all’aumento dei prezzi dell’energia e avevamo dato la disponibilità, pur di mantenere aperta la piscina, ad accollarci il 50% dei sovraccosti rispetto alle bollette dello stesso periodo dell’anno precedente. Ciò non ha avuto seguito poichè pochi giorni dopo la struttura è stata chiusa per i motivi detti.”

Presciutti ha comunicato che entro martedì prossimo ci sarà un confronto tra le strutture tecniche del Comune che hanno visionato l’impianto acquisendo le varie certificazioni, la ditta installatrice, il direttore dei lavori e il gestore per capire le ragioni che hanno portato alla rottura dell’impianto termico.

Il Comune di Gualdo Tadino, ha proseguito il sindaco, nel frattempo che l’impianto verrà rimesso in funzione permettendo alla piscina comunale di riaprire, ha messo a disposizione dei ragazzi che si allenano lì un mezzo per portarli alla piscina di Gubbio al fine di poter proseguire l’attività.