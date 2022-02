Maltempo, Vigili del Fuoco in azione. Alberi caduti e camperisti bloccati

La neve e il forte vento che sta interessando l’Umbria del nord dalle prime ore di oggi, sabato 26 febbraio, ha causato disagi alla circolazione, ma anche alcuni danni lungo le vie. Grossi rami si sono staccati dagli alberi lungo viale Don Bosco e via Trento e Trieste (nella foto sopra) a Gualdo Tadino.

Dalla tarda mattinata i Vigili del Fuoco sono impegnati anche nella zona di Monte Cucco, nel territorio di Sigillo, per far fronte anche qui ai danni causati dalle abbondanti nevicate. Le squadre stanno intervenendo con la fresa anche per raggiungere due camperisti bloccati da un’abbondante nevicata sul Monte Cucco. Qui sotto, il video del lavoro della fresa lungo la SP 224 per raggiungere le due persone in difficoltà.