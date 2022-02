Alla Scuola dell’Infanzia di Nocera Scalo si parla non di guerra, ma di pace e libertà

“Le notizie che rimbalzano sui media ci lasciano senza parole e ci scaraventano in un terribile passato fatto di guerre che noi pensavamo potessero essere solo un ricordo lontano, scritto nei libri di storia o raccontato dai nostri nonni.”

Così l’Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra le cui insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Nocera Scalo hanno deciso di non parlare di guerra ai bambini perché la guerra non è un valore, non è nulla.

“Il nostro progetto di plesso è proprio incentrato sulla legalità e quello che abbiamo fatto e continueremo a fare con i nostri piccoli è promuovere la pace e la libertà, valori indispensabili per la nostra esistenza. Abbiamo chiesto ai nostri alunni di disegnare cos’è per loro la pace e loro hanno creato degli elaborati bellissimi. Molto emozionante è stato ascoltare il significato che loro davano al disegno” ha affermato la maestra del plesso, Michela Mencarelli.