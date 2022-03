“L’altro ci rende più umani” è il tema della XIV edizione del Premio Rocca Flea

Il prestigioso concorso letterario nazionale Premio Rocca Flea, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa Regione Umbria e del Comune di Gualdo Tadino, giunge alla sua XIV edizione.

Il tema di quest’anno è: “L’altro ci rende più umani“.

“All’ultima cerimonia di premiazione ci eravamo lasciati con un buon auspicio: che, per ripartire, la “fiducia” (tema della precedente edizione) potesse abbinarsi con sinergia e solidarietà – ha sottolineato il presidente della Pro Tadino, Carlo Giustiniani – Ed ecco che, in qualche modo, il nostro filo conduttore si sviluppa e si evolve in profondità. Avere fiducia, in questo caso, non significa contare su di sé, ma confidare nell’altro. In bocca al lupo a tutti coloro che ci racconteranno le delicate sfumature dell’amore per il prossimo.”

Il concorso prevede la partecipazione con racconti di narrativa italiana, edita o inedita (massimo due opere per ciascun autore) ed è aperto a tutti, senza alcun limite di età o provenienza geografica. Una specifica sezione, il premio “Giovane scrittore”, è riservata ai giovani autori under 25. Gli elaborati verranno esaminati da una giuria composta da personalità provenienti dal mondo universitario, della scuola e dell’editoria.

Il termine per la presentazione delle opere è il 30 giugno 2022. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Gualdo Tadino nel mese di novembre 2022. Il vincitore riceverà una borsa di studio di 500 euro, un attestato, un’opera in ceramica e un soggiorno a Gualdo Tadino. E’ previsto anche un premio riservato ai giovani scrittori, una borsa di studio di 200 euro, nonché la pubblicazione, in apposito volume, di tutte le opere premiate e segnalate.

Il bando integrale relativo al concorso è consultabile sul sito www.protadino.it. Nel medesimo sito si trovano anche tutte le notizie inerenti al concorso; a tal fine si può consultare anche www.ilserrasanta.it e la pagina Facebook “Premio Rocca Flea concorso letterario” https://www.facebook.com/premioroccaflea/.

Per eventuali informazioni, i concorrenti e gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa: e-mail segreteria.premioroccaflea@gmail.com, tel. 393/8499067 (Sara) / 348 8989441 (Selena).