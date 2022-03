Ingannati dal navigatore, rimangono intrappolati nella neve

Seguivano il navigatore per andare verso Pescara, ma il navigatore li ha portati direttamente in mezzo alla tanta neve del valico di Fossato di Vico. È successo stamane ad una coppia diretta verso il capoluogo abruzzese. Probabilmente non hanno fatto i conti con le impostazioni del navigatore, che può calcolare la via più breve e non quella più veloce per arrivare da un punto all’altro.

Il recupero dell’autovettura è stato difficoltoso a causa dell’assenza del segnale telefonico. Solo successivamente, grazie alle coordinate, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaifana è riuscita a raggiungere il luogo dell’intervento. L’autovettura e gli occupanti sono stati recuperati e messi in sicurezza sulla sede stradale.