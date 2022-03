“La luna di Kiev” per parlare di pace ai bambini della scuola dell’infanzia di Casebasse

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Casebasse dell’Omnicomprensivo di Nocera Umbra, guidati dalle loro maestre, hanno riflettuto, in questi tempi di guerra, sul valore della pace.

Così, ispirandosi alla celebre poesia di Gianni Rodari “La luna di Kiev”, hanno realizzato tante bandierine, proprio con i colori della pace, usando diverse tecniche grafico-pittoriche.

Le insegnanti del plesso hanno scelto queste parole per aiutare i bambini a riflettere sul messaggio pacifista, che diventa elogio alla solidarietà tra gli uomini. La luna, infatti, offre la sua luce a tutti e sembra rimandare a un mondo che non conosce confini, differenze di etnia e di razze. “Alla luce degli attuali eventi di guerra non abbiamo ancora imparato a vivere come fratelli”.















