Sigillo, tutte le informazioni per accoglienza cittadini ucraini e aiuti economici

Tutti i cittadini di Sigillo che, a vario titolo, si trovano ad ospitare cittadini ucraini non residenti in Italia, devono comunicare al Comune la presenza degli stessi entro 48 ore dal loro ingresso in Italia attraverso apposito modulo, in modo tale che l’Ufficio di Polizia Locale possa trasmetterne copia alla Questura di competenza. Il modulo da compilare è disponibile cliccando qui oppure è possibile recarsi direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Il modulo compilato può essere presentato all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviato alla mail comune.sigillo@postacert.umbria.it.

L’Amministrazione Comunale di Sigillo, viste le prime indicazioni arrivate a livello nazionale, al fine di evitare raccolte spontanee di generi vari (alimentari, vestiti, ecc.) al momento ritenute non prioritarie, ha messo a disposizione un conto corrente grazie al quale i cittadini, le imprese e associazioni locali che lo vorranno, potranno offrire il proprio sostegno sottoforma di un aiuto economico tramite una donazione all’Iban IT 76 G 03069 38470 100000046028 intestao al Comune di Sigillo con causale “Uniti per l’Ucraina“.

Inoltre l’Anci ha aderito alla campagna straordinaria di raccolta fondi in soccorso alla popolazione ucraina lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr con il sostegno di RAI per il Sociale. In particolare l’Anci ha raccolto l’appello venuto da centinaia di sindaci che si sono fatti portavoce del desiderio fortissimo delle loro comunità: tutti vogliono partecipare all’intervento umanitario urgente in favore delle centinaia di migliaia di persone – donne, anziani, bambini – che fuggono dagli orrori della guerra. Inviando un semplice sms o con una chiamata da rete fissa al numero 45525 sarà possibile dare un contributo concreto al lavoro che le principali organizzazioni umanitarie e con loro migliaia di volontari stanno già svolgendo ai confini dell’Ucraina. I fondi raccolti saranno destinati a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

Tramite il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa è possibile contribuire con:

2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali;

5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali;

5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Ieri pomeriggio si è svolto l’incontro convocato dalla Prefettura di Perugia sulla guerra in Ucraina, per affrontare il tema dell’accoglienza dei profughi. Era presente anche il Prefetto di Terni, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, il Presidente della Provincia di Perugia e Terni, il Commissario D’Angelo, il Sindaco di Perugia e il Vice Sindaco di Terni. Tutta la procedura da seguire sarà contenuta nelle linee guida che la Prefettura di Perugia redigerà e che, nei prossimi giorni invierà ad Anci Umbria e che noi gireremo subito a tutti tramite i canali istituzionali.

E’ stato stabilito, inoltre, nell’incontro, che la prima modalità di accoglienza dovrà essere quella dei Cas e, da una prima ricognizione, la disponibilità di alloggi è di 180/200 su Perugia e 120 su Terni. Qualora non dovessero bastare, il commissario D’Angelo metterà a disposizione i “Covid hotel” per circa 600 posti complessivi. Inoltre, si potrà creare una rete con Caritas e Diocesi. C’è anche il ricongiungimento con i parenti che, peraltro, è già in atto.

Per informazioni il Comune di Sigillo è a disposizione ai seguenti recapiti: 0759177422 (Polizia locale) – 0759178700 (Ufficio Protocollo) – 0759178715 oppure 0759178707 (Segreteria del Sindaco).