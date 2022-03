Sigillo, FantasyArt celebra la Festa della Donna con un video

In occasione della prossima Festa della Donna dell’8 marzo, FantasyArt di Sigillo ha realizzato un video in collaborazione con Centro pari opportunità di Perugia, associazione Liberamente Donna di Perugia, associazione Donne Insieme di Umbertide, istituto Superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia, associazione Mtb di Sigillo e associazione Monte Cucco In Volo.

Scopo del video è ricordare la forza della donna, il fare rete, promuovere la parità di genere, sensibilizzare circa il valore della donna nella società odierna.

Questo video sarà solo l’inizio di altre iniziative che riguardano le donne. FantasyArt, presieduta da Paola Petrini Rossi, si è data appuntamento nuovamente per realizzare anche quest’anno un altro video, continuando così a tenere alta l’attenzione sulle donne e la loro centralità nella società.