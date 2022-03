Fondi per le popolazioni colpite dalla guerra, domenica al “Grottino” una jam session jazz

Domenica 13 marzo 2022 è in programma una giornata di musica online e dal vivo per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal conflitto russo-ucraino.

L’evento sarà possibile seguirlo dalle 9 alle 21 sulla pagina Facebook “Associazione Musicisti Italiani di Jazz” e dalle 18 alle 23 dal vivo in tutte le regioni italiane.

Dalle ore 18 tutti i musicisti partecipanti potranno raggiungere i luoghi delle jam session che i coordinamenti regionali di MIDJ avranno organizzato in ogni regione. L’obiettivo è raccogliere fondi attraverso il sito https://dona.unhcr.it/campagna/emergenza-ucraina-midj/

L’evento è organizzato da MIDJ – Associazione Musicisti Italiani di Jazz in collaborazione con UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati.

In Umbria uno dei luoghi scelti sarà il “Grottino”, nel centro storico di Gualdo Tadino.

Un’altra manifestazione per la pace, questa volta organizzata dall’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino in collaborazione con il Comune e il locale Comitato della Croce Rossa, si svolgerà venerdì 11 marzo alle ore 10 in piazza Martiri della Libertà.