Pubblicati gli avvisi pubblici per i posti auto a Santa Margherita e Piazza Mazzini

Sono stati pubblicati giovedì 10 marzo sul sito internet del Comune (www.tadino.it) due avvisi pubblici riguardanti il nuovo Piano Parcheggi del centro storico di Gualdo Tadino alla quale potranno accedere residenti, esercizi commerciali, lavoratori del centro per poter riservare il proprio posto auto in modo gratuito (Santa Margherita) o a pagamento (Piazza Mazzini).

Si tratta nello specifico di due manifestazioni di interesse rivolte, la prima al “Sistema pubblico della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. Avviso pubblico per rilascio abbonamenti annuali su stalli di sosta numerati nel parcheggio coperto di Piazza Mazzini”, la seconda al “Sistema pubblico della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. Avviso pubblico esplorativo per rilascio di permessi di sosta nel parcheggio coperto/scoperto di S. Margherita”.

Tutti i dettagli dei due bandi, attivi sin da oggi, e le modalità di presentazione delle domande sono presenti nel sito www.tadino.it. Per ulteriori informazioni è possibile telefonale all’Ufficio della Polizia Locale ai numeri 075-9150221 e 075/910443.

SCARICA IL MODULO RICHIESTA POSTO IN ABBONAMENTO

SCARICA IL MODULO RICHIESTA PERMESSO DI SOSTA GRATIS

“Da oggi – ha sottolineato l’Assessore ai Trasporti, Stefano Franceschini – è possibile per residenti, esercizi commerciali, lavoratori poter accedere all’avviso per poter riservare il proprio posto auto in Piazza Mazzini e presso Santa Margherita in relazione al nuovo Piano Parcheggi del Centro Storico che abbiamo presentato di recente. Tengo a precisare, comunque, che questo nuovo piano è all’anno zero ed è in divenire, dunque nei prossimi 12 mesi avverranno dei monitoraggi per capire se emergeranno criticità e problematiche e poter successivamente apportare delle migliorie dove occorrerà”.