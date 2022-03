Azione Cattolica diocesana in campo con le uova della solidarietà

Un uovo di cioccolato per sostenere l’Ucraina e le famiglie in difficoltà.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, i giovanissimi dell’Azione cattolica diocesana, su iniziativa delle parrocchie di Petrignano, Palazzo, Torchiagina e Gualdo Tadino, stanno organizzando una vendita di uova di cioccolata su larga scala.

L’intero ricavato delle uova di ChocoCaritas sarà devoluto alla Caritas locale, come detto in parte per sostenere le famiglie in difficoltà e in parte per contribuire a gestire l’emergenza Ucraina. La vendita si svolgerà principalmente su prenotazione e mediante una consegna porta a porta il 26 e 27 marzo.

Le uova possono essere prenotate inviando un messaggio whatsapp ai seguenti numeri: Chiara 3337408776; Tommaso 3924422522; Marta 3920927570; Anna 3664424961; Elena 3663548298; Riccardo 3701316046 oppure acquistate direttamente nel corso della distribuzione porta a porta nei giorni 26 e 27 marzo (solo a Petrignano, Palazzo, Torchiagina e Gualdo Tadino).