Lavori sulla Perugia-Ancona, da lunedì 14 chiuso lo svincolo di Petrignano/Assisi

Sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”, la Perugia-Ancona, proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas nell’ambito del programma di manutenzione della rete stradale.

In particolare, da lunedì 14 marzo saranno eseguiti gli interventi sulla SS318dir, che collega lo svincolo di Petrignano/Assisi direttrice Perugia Ancona con l’abitato di Petrignano. Per consentire lo svolgimento delle attività, lo svincolo di Petrignano – attualmente chiuso in direzione Perugia – sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita anche per chi viaggia in direzione Ancona.

In alternativa, il traffico proveniente da Petrignano e diretto sulla SS318 verso Perugia o Ancona potrà utilizzare lo svincolo di Pianello; il traffico proveniente da Ancona e diretto a Petrignano dovrà uscire allo svincolo di Valfabbrica e proseguire sul vecchio tracciato della SS318; il traffico proveniente da Perugia e diretto a Petrignano potrà utilizzare l’uscita di Pianello.

Il completamento è previsto entro il 30 aprile.