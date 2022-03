Torna la processione del Venerdì Santo a Gualdo Tadino

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, a Gualdo Tadino il prossimo 15 aprile tornerà la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo. Nei giorni scorsi il Sindaco e la giunta comunale si sono incontrati in municipio con Don Franco Berrettini e i rappresentanti della Sacra Rappresentazione, della Confraternita della Santissima Trinità e del gruppo scout. Unanime è stata la volontà di ripartire nel rispetto di tutte le regole che il periodo impone, ma, come si legge nel comunicato stampa, “forte è anche la consapevolezza della necessità di dare un forte segno di speranza in un momento così difficile per tutti”.

“Per noi cristiani, ma per tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco Massimilano Presciutti – la Sacra Processione del Venerdì Santo e i riti della settimana Santa sono troppo importanti, quest’anno assumono una valenza ancora più potente e simbolica. Dobbiamo tutti operare per tornare prima possibile a una pacifica convivenza fra i popoli e volgere lo sguardo verso la sofferenza, tendendo sempre la mano verso chi è in difficoltà. Il periodo pasquale deve tornare ad essere denso di riflessione e di significato con lo sguardo teso verso un dialogo costruttivo fra le persone ed alla fratellanza”

Tutti coloro che volessero prendere parte alla processione, possono contattare il comitato promotore.