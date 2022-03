Gualdo Tadino, Hchachna e Sejnene città amiche nel segno della ceramica

Gualdo Tadino e le città tunisine di Hchachna e Sejnene si uniscono nel segno della ceramica. È stato infatti firmato oggi a Bizerte, in Tunisia, dai sindaci Massimiliano Presciutti, Saidani Thouryia (Hchachna) e Mohamed Ali Maalaoui (Sejnene) il Patto di Amicizia che fortifica le relazioni tra le tre città. Ciò è stato reso possibile anche a seguito degli incontri negli scorsi anni favoriti da rapporti intrapresi con l’impegno di Hedi Khirat attraverso il gemellaggio tra l’UGTT di Bizerte e la CGIL dell’Umbria. Gemellaggio che ha permesso di effettuare degli scambi per consolidare l’amicizia tra i tre Comuni.

Ad unire Gualdo Tadino, Hchachna e Sejnene è la secolare tradizione in ambito ceramico. Questo patto le impegna a collaborare attivamente nell’ambito della ceramica artistica in occasione di iniziative o eventi per accrescere la propria riconoscibilità internazionale, stimolare la crescita artistica e culturale delle rispettive comunità e favorire ricadute di tipo economico nei rispettivi territori.

Una collaborazione che potrà spaziare dall’organizzazione in comune accordo di eventi, manifestazioni e progetti in ambito ceramico o comunque artistico, scambi di pubblicazioni, progetti educativi, formativi e di ricerca storico culturale, incontri, visite e scambi culturali. “La firma di questo Patto di Amicizia – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino – rappresenta il punto di partenza per una collaborazione attiva non solo nel settore ceramico, ma anche dal punto di vista culturale, commerciale ed imprenditoriale tra le nostre comunità. Ciò consentirà di accrescere la riconoscibilità internazionale dei nostri territori sviluppando progetti concreti che andranno ad arricchire le nostre conoscenze e permetteranno di avvicinare ancora di più Tunisia e Italia”.