Vacca da pascolo abbandonata in montagna? Scatta un esposto del Movimento Liberi Pensatori

Il Movimento Liberi Pensatori comunica di aver presentato nello scorso mese di gennaio un esposto presso la Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino per l’abbandono di animali al pascolo nel periodo invernale, “in evidente contrasto delle normative vigenti in materia di forestale relative al pascolo montano in Appennino, dove è vietato il pascolo in inverno al di sopra dei 1000 m di quota”, scrive in una nota il movimento rappresentato a Gualdo Tadino da Mara Loreti.

La nota riporta che oggi il movimento “ha ricevuto la segnalazione di tanti escursionisti, per aver trovato in uno stato di grave sofferenza una vaccina abbandonata per tutto l’inverno al Monte Fringuello di Gualdo Tadino” e di aver segnalato immediatamente la situazione alla stazione dei Vigili del Fuoco di Gaifana e al 112. Dopo aver informato anche il Comandante dei Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino – prosegue il comunicato – è stato assicurato un pronto intervento.

“Viene spontaneo chiedersi come mai siano sempre i cittadini a rilevare, a denunciare episodi di non rispetto delle normative vigenti – scrive ancora il Movimento Liberi Pensatori nel quale si chiede la pubblicazione, partecipazione e condivisione del Progetto Pascolo – E allora ci si chiede se esista davvero un controllo costante sulla nostra montagna, oppure ci si affida al buon cuore, all’empatia, alla sensibilità di privati cittadini che ringraziamo e che per fortuna sono sempre in aumento.”

“La civiltà di un popolo si misura dal modo come tratta i suoi animali – conclude il comunicato – Gli animali non sono oggetti, ma anime senzienti, che provano sentimenti, che provano dolore. Non sono oggetti per i nostri interessi alimentari ed economici.”