Al teatro Talia “La seduta spiritica”, una commedia di Stefano Galiotto

Sarà l’Associazione Note di Teatro a riaprire le porte del teatro Talia di Gualdo Tadino con lo spettacolo in programma venerdì 25 marzo alle ore 21.00 dal titolo “La seduta spiritica“, una commedia in due atti di Stefano Galiotto. Sul palco saliranno Elena Chiappara, Monica Pica, Chiara Sabbatini, Claudio Castellani e lo stesso Stefano Galiotto, con la partecipazione straordinaria di Lanfranco Zordan.

LA SEDUTA SPIRITICA – Una coppia di fratelli (Guglielmo e Veronica) organizzano truffe per spillare soldi a incaute vittime, per lo più anziane vedove, fingendosi esperti di occultismo. Veronica interpreta la parte della medium che, durante le sedute spiritiche, cade in trance e fa credere di essere in comunicazione con l’aldilà; Guglielmo è il complice che raggira le signore, specialmente quelle più giovani, con le quali, se capita, non disdegna di andarci a letto; inoltre, durante le sedute, mette in atto tutta una serie di trucchetti per aumentare la credibilità dell’evento, creando un’atmosfera di tensione, mentre sua sorella si finge una sensitiva, in grado di parlare con le anime dei defunti. Durante queste sedute, con la coppia collabora una giovane “allieva”, la nipote Lucrezia, che, di volta in volta, sfruttando la penombra e i suoi travestimenti, fa credere di essere la materializzazione di un’anima, di un ectoplasma, di un angelo, ecc. Tutto procede bene da anni, con consistenti guadagni, fino a quest’ultima seduta spiritica, durante la quale accadono fatti inspiegabili, al di là dei trucchetti da prestigiatore di Guglielmo, per concludersi con l’apparizione di una misteriosa figura evanescente.

Al termine dello spettacolo seguirà un dibattito moderato da Matteo Bebi, a cui parteciperanno la psicologa Anna Arianna Betori, la filosofa Flavia Guidibaldi, la teologa Eleonora Luzi e l’illusionista Raffaele Silvani. La regia è affidata a Marco Coldagelli e la scenografia a Giandomenico Pallucca. È possibile prenotare il posto telefonando ai numeri 333.3448014 o 347.6431651.