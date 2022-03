Gualdo Tadino, trasportava illecitamente rifiuti. Denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra, impegnati sabato pomeriggio in servizio preventivo, hanno intercettato un furgone sospetto che transitava sulla strada provinciale 241 in direzione Gualdo Tadino. Il conducente era un 46enne del luogo, che alle prime domande di routine ha risposto in modo evasivo.

I carabinieri hanno richiesto l’apertura del vano posteriore ed hanno accertato che il furgone era carico di materiale ferroso di recupero, elettrodomestici di varie dimensioni, vasche da bagno in ferro e tubi di varie lunghezze. Il tutto per un peso di oltre 2.250 chilogrammi.

I militari hanno richiesto all’uomo di esibire il previsto formulario di identificazione dei rifiuti che stava trasportando, ma non ne era in possesso. È stato poi accertato che lo stesso non era neanche iscritto all’albo dei gestori ambientali, regolarizzazione necessaria per poter esercitare la specifica attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi.

I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro del mezzo e dei materiali, per poi denunciare la persona alla Procura della Repubblica di Perugia in quanto ritenuto presunto responsabile della violazione della normativa in materia ambientale.