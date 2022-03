Suoni Controvento, svelato il primo artista: Ermal Meta il 30 luglio sul Monte Cucco

Il tour estivo 2022 di Ermal Meta, che partirà il prossimo 6 luglio da Genova, avrà come tappa umbra il 30 luglio Pian di Spilli, sul Monte Cucco.

L’appuntamento in quota con il vincitore di Sanremo 2018 e attualmente in classifica con “Una cosa più grande” in duetto con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, farà parte della sesta edizione di Suoni Controvento, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma.

Le prevendite sono aperte a partire dalle 16 di oggi su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.