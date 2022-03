Scheggia, inaugurato il nuovo sistema informatizzato per la raccolta differenziata

Inaugurazione ieri mattina a Scheggia del nuovo sistema informatizzato per la raccolta differenziata che pone il Comune di Scheggia e Pascelupo in posizione di avanguardia in questo campo.

Il sindaco Fabio Vergari ha accolto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nell’aula consiliare e quindi, anche alla presenza dell’assessore regionale Roberto Morroni e del dottor Marco Delle Fave, progettista del sistema informatizzato, nella sala polivalente del capoluogo, si è svolto un incontro nel corso del quale sono state illustrate le ragioni che hanno portato alla specificità della scelta tecnologica e logistica, le caratteristiche proprie del sistema, le fonti di finanziamento e la valenza sociale e ambientale di un sistema così avanzato.

Erano presenti all’incontro una nutrita rappresentanza di cittadini e i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria “Davide Cenci” accompagnati dai loro insegnanti e autori di un interessante filmato focalizzato sul tema della differenziazione dei rifiuti.

Tra il pubblico, anche il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, il comandante della Stazione Carabinieri di Scheggia, Roberto Spigarelli, e il comandante dei Carabinieri Forestali di Scheggia, Sandro Ercolani.

Al termine dell’incontro l’inaugurazione vera e propria col tradizionale taglio del nastro davanti a una delle “isole ecologiche informatizzate”.