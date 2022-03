Gualdo Tadino e la polemica sugli impianti sportivi, la risposta del Sindaco

A Gualdo Tadino sono giorni in cui divampa la polemica sugli impianti sportivi. Di martedì 22 marzo la comunicazione del Sindaco in consiglio comunale, in cui è stato rivelato che il Credito Sportivo ha pignorato il diritto di superficie relativo all’impianto fotovoltaico situato all’interno dello stadio comunale Carlo Angelo Luzi, a causa del mancato pagamento di 253mila euro da parte del gestore dello stadio (le società A.S.D. Gualdo Calcio prima e A.S.D. Gualdo Casacastalda ora). Da qui la conseguente revoca della convenzione in atto per la gestione dello stadio. Poi, ieri, la denuncia della situazione degli impianti con il comunicato del gruppo consiliare SiAmo Gualdo-Fratelli d’Italia e la risposta del Gualdo Casacastalda al Sindaco. La società sportiva del presidente Luca Scasselati non solo ha contestato la risoluzione della convenzione, ma ha addirittura prodotto un vero e proprio dossier evidenziando le problematiche non solo dell’impianto di cui ha la gestione, ma anche di altri.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha risposto oggi con una nota stampa in cui afferma che i provvedimenti presi sono innanzitutto “atti amministrativi trasparenti e conoscibili”.

“Mi preme far chiarezza su diverse questioni – dice il Sindaco – che sono facilmente consultabili nel sito istituzionale. I tempi che viviamo, peraltro, ci impongono di occuparci anche e soprattutto di questioni che interessano la vita quotidiana dei tantissimi cittadini ed imprese, che vedono messa a forte rischio la tenuta sociale ed economica non solo nella nostra città, ma nel Paese intero. A chi amministra la Res Pubblica compete di compiere le scelte più oculate per garantire i servizi pubblici essenziali e la tenuta della coesione sociale, nonché la possibilità per le imprese di costruire e garantire sviluppo ed opportunità di lavoro. In tutto questo contesto, dopo più di due anni di pandemia, ed in una situazione internazionale che ha creato una nuova emergenza, abbiamo comunque cercato di operare al fine di garantire al meglio anche la fruizione dell’impiantistica sportiva della nostra città“.

Ecco gli impianti interessati e gli argomenti elencati dal Sindaco con, a fianco, il suo commento.

Palasport “C.A. Luzi” : “Nel 2018 siamo stati costretti a chiudere temporaneamente l’impianto e riprendere la gestione nel rispetto di tutte le condizioni di legge per garantire la fruibilità dello stesso, investendo circa 100 mila euro del bilancio comunale, oltre al totale efficientamento energetico di tutta la struttura. Dopo pochi mesi l’impianto si è trovato nella piena disponibilità per le società sportive e le scuole ed alla fine della stagione sportiva corrente verranno effettuati interventi di manutenzione ordinaria per garantire ancora una migliore fruizione”.

Piscina Comunale : “Anche in questo caso l’Amministrazione Comunale ha investito ingenti risorse per l’efficientamento energetico dell’impianto, che fino allo scorso mese di febbraio ha garantito la propria fruibilità e tornerà ad essere utilizzabile entro il mese di Aprile, grazie all’impegno congiunto di Amministrazione Comunale e gestore, con la quale si sono trovate le necessarie soluzioni per risolvere un serio problema tecnico, che abbisogna di tempi tecnici appunto per essere risolto. Il preventivo spesa per il rispristino della centrale termica è di circa 25mila euro”.

Pista Ciclabile : “A seguito dell’emanazione di misure ad hoc per le ciclabili, il Comune ha deciso di aderire alla misura investendo risorse importanti che consentiranno, anche in questo caso, di riconsegnare in primavera un impianto moderno non solo al servizio dell’attività ciclistica, ma anche a disposizione di altri sport e dei cittadini nel loro tempo libero. Investimento: 380mila euro”

Vecchio stadio comunale : “Anche in questo caso il Credito Sportivo ha emanato un avviso pubblico legato all’Atletica Leggera. Nei prossimi giorni, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto, firmerà il contratto e avranno avvio i lavori per la costruzione di un nuovo impianto al coperto certificato dalla FIDAL. Impianto che sarà fruibile non solo per chi pratica atletica leggera, ma anche dalle scuole e altre società sportive. Investimento: 330mila euro”.

Palestra Istituto “Casimiri” : “Pur non essendo di diretta competenza del Comune (la proprietà è della Provincia), la stessa resterà a disposizione delle società sportive fino a quando la Provincia di Perugia non avvierà l’iter di ristrutturazione dell’intero edificio scolastico, compresa la palestra, già finanziato dal Ministero per una cifra superiore agli 8 milioni di euro”.

Palestra Scuole Medie “F. Storelli” : “Grazie al generoso contributo di imprese private, è stato finanziato il progetto esecutivo per la messa a norma e per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’impianto. Gli interventi verranno eseguiti dopo la chiusura della scuola per garantire la fruibilità della palestra ai bambini, ai ragazzi ed alle società sportive che l’utilizzano. Investimento: 25mila euro”.

Campetti di San Rocco : “Quest’area, nonostante da tantissimo tempo sia immersa nel degrado più assoluto, ha visto nel tempo diversi interventi da parte della Amministrazione. Ad oggi insiste un parco giochi per bambini e i vecchi spogliatoi sono stati riconvertiti in un nuovissimo spazio dedicato al sociale, dove ha sede l’Unitalsi di Gualdo Tadino. Il tutto è stato finanziato con fondi del PSR a cui il Comune ha attinto per un importo superiore a 200mila euro. L’opera verrà completata in tutti gli spazi esterni, compresi campetti e gradinate, grazie ad ulteriori contributi che l’amministrazione comunale è stata in grado di attrarre sia da bandi nazionali sia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Nei prossimi giorni verranno consegnati i lavori e partirà il cantiere. Investimento: 100mila euro”

Impianto sportivo di Cerqueto : “Dopo tantissimi anni si è finalmente assistito alla stipula dell’accordo con la curia per la cessione del diritto di superficie del campo di gioco e degli spogliatoi, in un rapporto molto costruttivo sia con la curia sia con il Cerqueto Calcio. L’impianto oggi garantisce la propria disponibilità non solo alla prima squadra del Cerqueto, ma anche alle attività del settore giovanile”.

Campo sportivo di Rigali : “Anche in questo caso l’amministrazione comunale ha investito negli spazi esterni dell’impianto e, non appena finita la stagione sportiva, si provvederà ad installare un impianto di illuminazione, oltre all’effettuazione di altri interventi già concordati con il gestore e anche con l’A.S.D. Gualdo Casacastalda, al fine di garantire maggiore fruibilità dell’impianto stesso, che sarà oggetto di manutenzione del terreno di gioco. Questo garantirà maggiore fruibilità al Rigali Calcio, alla frazione ed alle attività giovanili del Gualdo Casacastalda”.

Federazione Italiana Sport e Giochi Tradizionali : “Grazie a una fattiva collaborazione sia su scala locale, sia su scala nazionale ed internazionale, Gualdo Tadino diventerà sede di riferimento italiana. Questo garantirà la pratica degli sport tradizionali a tantissime persone anche nel nostro territorio. Nelle ultime ore l’ANCI Nazionale ci ha comunicato di aver ammesso a finanziamento un intervento per un importo di 30mila euro a valere sul bando “Sport nei Parchi”, in base al quale verrà realizzato nell’area verde del parco nel quartiere Biancospino una palestra all’aperto, che sarà fruibile da scuole, cittadini e società sportive”.

Investimenti PNRR : “Rispetto a questo ambito abbiamo già presentato progettualità per i bandi già usciti, che nello specifico riguardano le frazioni più popolose di Gualdo Tadino, Cartiere e Cerqueto, per le quali sono previsti investimenti importanti per la creazione ex novo di impianti polivalenti che saranno al servizio di scuole, Pro Loco e associazioni sportive. Per la palestra a Cartiere sono previsti oltre 1 milione di euro, per quella a Cerqueto 558mila euro. Sempre relativamente al PNRR, entro il prossimo 22 aprile, verrà inserita una formale richiesta a valere sul bando “Sport ed Inclusione Sociale” per la riqualificazione complessiva di tutta l’area dell’antistadio comunale, per la quale necessitiamo, risorse ancora piu’ importanti per il rifacimento del manto in erba sintetica, l’adeguamento degli spogliatoi e l’efficientamento energetico per un totale di 1 milione di euro”.

Stadio Comunale “C.A. Luzi” : “Sarà oggetto di interventi a fine stagione, come più volte comunicato al legale rappresentante del Gualdo Casacastalda. Il preventivo per il solo rifacimento del manto erboso è di 15mila euro”.

“Questo è il lavoro comprovato dagli atti – scrive Presciutti – che in questi anni difficili abbiamo comunque portato avanti per cercare di continuare a garantire la pratica sportiva a tutti, nella consapevolezza che sicuramente ci sono ancora tanti problemi da affrontare e c’è molto lavoro da fare. Amministrare, però, significa compiere delle scelte. Personalmente non sceglierò mai di indebitare il Comune, che è la casa di tutti, per poi mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Non investirò mai risorse di cui non dispongo, perché il buon padre di famiglia deve cercare di far quadrare il bilancio familiare con le risorse che ha a disposizione e soprattutto cerca sempre di garantire i servizi essenziali. Quindi ad esempio non si fa staccare l’acqua o l’elettricità o il gas, e soprattutto cerca di fare l’impossibile per onorare i debiti o i mutui che ha contratto, al fine di non farsi pignorare un bene peraltro in gestione temporanea e con divieti di trasferimento puntualmente regolamentati“.

“Con questo spirito costruttivo – conclude il primo cittadino – sarà un piacere incontrare nei prossimi giorni la A.S.D. Gualdo Casacastalda al fine di chiarire e definire i dettagli e tutti gli aspetti relativi alla gestione dello stadio comunale. A dire il vero il legale rappresentante della società era già stato invitato ad un primo incontro in Municipio, ma tramite il suo avvocato ci ha comunicato di non poter garantire la propria presenza per improrogabili impegni già assunti in precedenza. Sarà mia cura comunicare con congruo anticipo la nuova data dell’incontro al fine di giungere ad una risoluzione consensuale del rapporto convenzionale in essere, stante anche l’avviso di pendenza di giudizio di esecuzione acquisito al protocollo comunale notiziato per un preteso importo non evaso per un totale di 250mila euro circa da parte della stessa società rispetto ad un mutuo contratto con il Credito Sportivo per la costruzione dell’impianto fotovoltaico che a oggi, dopo nove anni, non risulta nemmeno regolarmente accatastato. Il mio unico compito, dal quale non posso e non voglio sottrarmi, è quello di tutelare l’Ente che rappresento e il suo patrimonio nell’interesse di tutti i cittadini. Non mi interessano affatto le polemiche o le offese gratuite, che lascio ai leoni da tastiera, anche perché, al contrario di altri, non ho mai avuto nemici da abbattere, ma solo persone con cui confrontarmi anche da posizioni diverse“.